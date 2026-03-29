Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:15, 29 марта 2026Мир

Нетаньяху отдал приказ военным в Ливане

Нетаньяху распорядился расширить зону безопасности на юге Ливана
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ronen Zvulun / Pool / Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился расширить зону безопасности на юге Ливана, который контролируют войска еврейского государства. Об этом сообщает РИА Новости.

«По Ливану я дал указание еще больше расширить существующую зону безопасности, чтобы окончательно предотвратить угрозу вторжения и не допустить обстрела ракетами нашей границы», — сказал глава израильского правительства.

25 марта министр финансов Израиля Бецалель Смотрич призвал перенести границу страны с Ливаном на фоне операций против группировки «Хезболла». По словам главы ведомства, конфликт Израиля и Ливана должен завершиться «радикальными изменениями, выходящими за рамки разгрома "Хезболлы"». Река Литани протекает примерно в 30 километрах к северу от существующей границы между странами.

26 марта президент России Владимир Путин заявил, что последствия войны США и Ирана можно сравнить с эпидемией коронавируса из-за непредсказуемых последствий боевых действий. Глава государства подчеркнул, что ни Вашингтон, ни Тегеран не могут ничего спрогнозировать, как и весь остальной мир.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok