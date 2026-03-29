Оценены шансы Кучерова выиграть бомбардирскую гонку НХЛ

Макдэвид из «Эдмонтона» приблизился к Кучерову в бомбардирской гонке НХЛ

Букмекеры оценили шансы российского нападающего «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова выиграть бомбардирскую гонку Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает Sports.

Аналитики считают, что Коннор Макдэвид из «Эдмонтона» значительно приблизился к Кучерову в гонке за «Арт Росс Трофи» — приз лучшему бомбардиру регулярного чемпионата НХЛ. На счету канадца 124 (42+82) очка в 74 играх против 121 (40+81) балла у Кучерова в 67 встречах.

Коэффициент на Макдэвида упал с 5,25 до 2,00, а на Кучерова вырос с 1,32 до 1,86. Теперь россиянин больше не воспринимается как явный фаворит бомбардирской гонки.

32-летний Кучеров выступает в НХЛ с 2013 года. Все это время он играет за «Тампу», в составе которой дважды брал Кубок Стэнли.