18:20, 29 марта 2026

Отстранивший Россию президент Международной федерации хоккея уйдет со своего поста

Отстранивший Россию президент ИИХФ Люк Тардиф уйдет со своего поста в октябре
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Geoff Burke / Imagn Images / Reuters

Отстранивший Россию президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф уйдет со своего поста. Об этом сообщает сайт организации.

В ИИХФ подчеркнули, что в организации уважают решение функционера не баллотироваться на новый президентский срок. «Тардиф останется на своем посту до окончания своего срока в октябре, курируя текущие инициативы по развитию, коммерческие возможности и подготовку к грядущим мероприятиям, включая чемпионаты мира и зимние Олимпийские игры 2030 года», — говорится в заявлении.

Тардиф возглавил ИИХФ в 2021 году. На этом посту он сменил швейцарца Рене Фазеля, который возглавлял организацию на протяжнии предыдущих 27 лет. Сейчас он руководит судейско-экспертным комитетом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

При Тардифе ИИХФ в феврале 2022 года отстранила сборные России и Беларуси от участия в международных соревнованиях из-за событий на Украине. В дальнейшем чиновник неоднократно высказывался против возвращения россиян и белорусов.

    Последние новости

    Финляндия раскрыла детали залета украинских БПЛА

    Офис Нетаньяху объяснил первый за сотни лет недопуск патриарха в храм Гроба Господня

    Видео с курящим в аэропорту Киркоровым проверят на Алтае

    Спасение россиянами тонущих в Дагестане животных попало на видео

    Офис телеканала Al Araby в Иране подвергся обстрелу

    Преподаватель предложил студентке выйти за него замуж и пострадал от побоев

    Медведев высмеял поехавшего по странам Персидского залива Зеленского

    ЦАХАЛ заявил о новой волне иранских ракет

    Подозреваемые в убийстве специалиста по связям Африки и России ответят перед судом

    Отстранивший Россию президент Международной федерации хоккея уйдет со своего поста

    Все новости
