Отстранивший Россию президент Международной федерации хоккея уйдет со своего поста

Отстранивший Россию президент ИИХФ Люк Тардиф уйдет со своего поста в октябре

Отстранивший Россию президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф уйдет со своего поста. Об этом сообщает сайт организации.

В ИИХФ подчеркнули, что в организации уважают решение функционера не баллотироваться на новый президентский срок. «Тардиф останется на своем посту до окончания своего срока в октябре, курируя текущие инициативы по развитию, коммерческие возможности и подготовку к грядущим мероприятиям, включая чемпионаты мира и зимние Олимпийские игры 2030 года», — говорится в заявлении.

Тардиф возглавил ИИХФ в 2021 году. На этом посту он сменил швейцарца Рене Фазеля, который возглавлял организацию на протяжнии предыдущих 27 лет. Сейчас он руководит судейско-экспертным комитетом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

При Тардифе ИИХФ в феврале 2022 года отстранила сборные России и Беларуси от участия в международных соревнованиях из-за событий на Украине. В дальнейшем чиновник неоднократно высказывался против возвращения россиян и белорусов.