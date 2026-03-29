Подполье сообщило об ударе «Кинжалами» по подземной инфраструктуре ВСУ

Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России ударили ракетами типа «Кинжал» по авиабазе и подземной инфраструктуре Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Староконстантинове Хмельницкой области. Об этом сообщил координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев в своем Telegram-канале.

«Характер последствий указывает на попадание именно в “глубокие” цели. После ударов фиксировалась продолжительная детонация — до 40 минут, что типично для поражения складов боеприпасов или защищенных хранилищ», — говорится в сообщении.

Ранее появилась информация, что Вооруженные силы России нанесли удар по складам украинской авиабазы в Хмельницкой области, где базировались поставленные странами НАТО самолеты F-16 и Mirage.

    Последние новости

    На новых спутниковых снимках подбитого Boeing E-3 Sentry заметили важную деталь

    В Иране раскрыли возможный план Трампа относительно военной операции в стране

    Эстонцы захотели уехать из страны из-за одной проблемы со стороны Украины

    В Британии предупредили о риске возникновения «второй Белоруссии»

    США предрекли полный провал в случае проведения наземной операции в Иране

    Экс-форвард сборной Аргентины назвал бывшего игрока «Зенита» наследником Месси

    Подполье сообщило об ударе «Кинжалами» по подземной инфраструктуре ВСУ

    Президент Финляндии подтвердил падение украинского дрона на территории страны

    Над российским городом прогремело более десяти взрывов

    Российские военные подошли к ключевому узлу обороны ВСУ

    Все новости
