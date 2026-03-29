ВС России ударили «Кинжалами» по подземной инфраструктуре ВСУ

Вооруженные силы (ВС) России ударили ракетами типа «Кинжал» по авиабазе и подземной инфраструктуре Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Староконстантинове Хмельницкой области. Об этом сообщил координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев в своем Telegram-канале.

«Характер последствий указывает на попадание именно в “глубокие” цели. После ударов фиксировалась продолжительная детонация — до 40 минут, что типично для поражения складов боеприпасов или защищенных хранилищ», — говорится в сообщении.

Ранее появилась информация, что Вооруженные силы России нанесли удар по складам украинской авиабазы в Хмельницкой области, где базировались поставленные странами НАТО самолеты F-16 и Mirage.