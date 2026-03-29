Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:24, 29 марта 2026Мир

Попадание по алюминиевому заводу в ОАЭ сняли на видео из самолета

Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Пожар, произошедший на алюминиевом заводе в ОАЭ после удара Ирана, сняли на видео пассажиры пролетавшего рядом самолета. Запись опубликовало издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

На видео запечатлен огромный пожар на объекте, а также густые клубы черного дыма.

Ранее военнослужащие КСИР нанесли удары по двум связанным с военно-промышленным комплексом (ВПК) США заводам на Ближнем Востоке. В частности, в ходе удара 29 марта иранские войска поразили алюминиевый завод EMAL в ОАЭ и алюминиевый завод ALBA в Бахрейне. В КСИР также отметили, что завод EMAL обладает самой длинной в мире линией по производству алюминия и выпускает 1,3 миллиона тонн продукции в год.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok