Попадание по алюминиевому заводу в ОАЭ сняли на видео из самолета

Пожар, произошедший на алюминиевом заводе в ОАЭ после удара Ирана, сняли на видео пассажиры пролетавшего рядом самолета. Запись опубликовало издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

На видео запечатлен огромный пожар на объекте, а также густые клубы черного дыма.

Ранее военнослужащие КСИР нанесли удары по двум связанным с военно-промышленным комплексом (ВПК) США заводам на Ближнем Востоке. В частности, в ходе удара 29 марта иранские войска поразили алюминиевый завод EMAL в ОАЭ и алюминиевый завод ALBA в Бахрейне. В КСИР также отметили, что завод EMAL обладает самой длинной в мире линией по производству алюминия и выпускает 1,3 миллиона тонн продукции в год.