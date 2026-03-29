17:17, 29 марта 2026

Раскрыт приведший к потере важнейшего самолета США просчет

Летчик Попов: США потеряли E-3G из-за убежденности в слабости разведки Ирана
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Jana Rodenbusch / Reuters

Один серьезный просчет привел к потере США важнейшего самолета E-3G, утверждает военный летчик Владимир Попов. Его он раскрыл в разговоре с изданием aif.ru.

Как пояснил Попов, военное командование США не думало, что Тегеран сможет атаковать базу, на которой находился самолет. Американские солдаты были убеждены в слабости иранской разведки, добавил он.

Удар Ирана по самолету оказался мгновенным, продолжил эксперт. Он предположил, что потеря E-3G произошла, когда воздушное судно дозаправляли на земле или ставили перед ним дополнительную боевую задачу. Вся эта ситуация говорит о том, что у Тегерана есть серьезные силы и средства, с которыми США необходимо считаться, заключил Попов.

Ранее газета The Wall Street Journal объяснила, почему самолет E-3G имел большое значение для США. В публикации сказано, что он играл ключевую роль в управлении боевым пространством.

