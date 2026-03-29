Модель Анастасия Решетова показала внешность после удаления филлера из губ

«Первая вице-мисс Россия-2014», модель и блогерша Анастасия Решетова показала внешность после удаления филлера из губ. Снимок (на момент написания новости был удален) появился в ее Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

30-летняя манекенщица призналась, что удалила гель для увеличения из верхней губы, чтобы вернуться к более натуральному внешнему виду. При этом она рассказала, что ее нижняя губа от природы всегда была заметно больше верхней, поэтому теперь пропорции выглядят гармонично.

Вместе с тем звезда заявила, что отказывается от яркой косметики, предпочитая естественные тона.

Ранее в марте Анастасия Решетова сообщила об обучении новой профессии. Бывшая возлюбленная рэпера Тимати заявила, что решила стать телеведущей.