Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:52, 29 марта 2026Мир

Россия пожелала удачи США

Ушаков: Россия желает США удачи в урегулировании иранского конфликта
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ahmed Saad / Reuters

Россия желает США удачи в урегулировании иранского конфликта, так как происходящее вокруг него является ужасным. Об этом заявил помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков, передает РИА Новости.

«Сейчас они заняты урегулированием ситуации вокруг Ирана, ситуации, которую они сами же создали вместе со своими израильскими друзьями. Ну что, можно только пожелать им удачи, потому что дальше продолжать бомбить — это просто ужас», — сказал представитель Кремля.

Ушаков также подчеркнул, что ближневосточный конфликт необходимо завершить как можно скорее.

Ранее президент России Владимир Путин во время встречи с представителями бизнеса озвучил прогноз по окончанию конфликта на Ближнем Востоке. По его словам, кризис может быть урегулирован в «ближайшие три или четыре недели».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok