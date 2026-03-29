Россия пожелала удачи США

Ушаков: Россия желает США удачи в урегулировании иранского конфликта

Россия желает США удачи в урегулировании иранского конфликта, так как происходящее вокруг него является ужасным. Об этом заявил помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков, передает РИА Новости.

«Сейчас они заняты урегулированием ситуации вокруг Ирана, ситуации, которую они сами же создали вместе со своими израильскими друзьями. Ну что, можно только пожелать им удачи, потому что дальше продолжать бомбить — это просто ужас», — сказал представитель Кремля.

Ушаков также подчеркнул, что ближневосточный конфликт необходимо завершить как можно скорее.

Ранее президент России Владимир Путин во время встречи с представителями бизнеса озвучил прогноз по окончанию конфликта на Ближнем Востоке. По его словам, кризис может быть урегулирован в «ближайшие три или четыре недели».