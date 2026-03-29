Стало известно о конфискации многомиллионного состояния умершего экс-мэра Вологды

Суд изъял многомиллионное имущество покойного экс-мэра Вологды Шулепова

Суд рассмотрел иск об изъятии имущества бывшего мэра Вологды Евгения Шулепова, умершего в больнице. Подробности сообщила пресс-служба судов Вологодской области.

В своем заявлении Генпрокуратура попросила обратить в доход государства имущество экс-градоначальника. Речь идет о 47 транспортных средствах и объектах недвижимости, часть из которых располагается в российской столице.

Кроме того, суд конфисковал денежные средства на счетах чиновника — их общая сумма превысила 72 000 000 рублей. Также изъяты наличные в размере 16 674 долларов США и 20 000 евро, которые фигурировали в рамках уголовного дела. Помимо этого, изъяты денежные средства в размере 61 415 500 рублей, что эквивалентно стоимости проданных объектов в городе-курорте Сочи.

Производство по делу приостанавливали в связи со смертью экс-мэра до момента определения его правопреемников и истечения шестимесячного срока для принятия наследства. Затем производство возобновили.

«Суд, исследовав материалы дела, решил: все заявленные в исковом заявлении объекты недвижимости, транспортные средства марок «Лексус», «БМВ», маломерное судно и денежные средства обратить в доход государства», — подчеркнули в пресс-службе судебной системы региона.

Впрочем, решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

В прошлом году стали известны перспективы конфискации многомиллионного состояния умершего экс-мэра Евгения Шулепова. Его задержали в мае 2024 года по обвинению в получении взяток, превышении и злоупотреблении должностными полномочиями, мошенничестве.