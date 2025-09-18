Раскрыты перспективы конфискации многомиллионного состояния умершего экс-мэра Шулепова

Суд 24 сентября рассмотрит иск об изъятии активов умершего экс-мэра Вологды

Вологодский городской суд назначил на 24 сентября рассмотрение иска Генпрокуратуры о конфискации имущества бывшего мэра Вологды Евгения Шулепова, умершего в больнице. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Принятое по итогам слушаний решение будет обнародовано инстанцией.

Этот же суд смягчил меру пресечения Шулепову перед его смертью с содержания под стражей на запрет определенных действий.

Его задержали в мае 2024 года по обвинению в получении взяток, превышении и злоупотреблении должностными полномочиями, мошенничестве. По версии следствия, Шулепов с помощью адвоката и других подельников получил из муниципальной собственности объекты недвижимости стоимостью не менее 90 миллионов рублей. Далее они были проданы, а деньги поделены между соучастниками. Его также обвинили в аферах при реализации программы переселения из аварийного жилья в период с 2008 по 2016 год.

1 августа Генпрокуратура России потребовала конфисковать в доход государства 12 земельных участков, 10 квартир и домов, 22 нежилых объекта недвижимости в Вологде, Москве и областях, принадлежащее Шулепову, его семье и помощнице. Среди активов — загородный комплекс на реке Кубена, катер Sea-Doo Challenger, автомобили Lexus и BMW, квадроцикл и снегоходы. Это имущество экс-мэр нажил с 2003 по 2025 год, будучи госслужащим, что противоречит законодательству.

Шулепов скончался в больнице, где проходил лечение.