Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:35, 29 марта 2026

Стало известно об угрозе попадания керосина в питьевую воду в одном из городов России

Mash: Жители Иваново могут начать пить воду с керосином из-за крушения самолета
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Кадр: Telegram-канал «Mash»

Жители Иваново могут начать пить воду с керосином. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

«Пить воду с керосином могут начать жители Иваново — из-за крушения Ан-22 в Уводьском водохранилище. Самолет упал в декабре, но его до сих пор не подняли полностью, а топливо, по словам местных, продолжает попадать в воду», — говорится в публикации.

Уточняется, что на поверхности водоема появляются радужные пятна. Кроме того, ощущается резкий химический запах. Местные жители также рассказали, что их беспокоит возможное наличие в воде «жидкости И», которую добавляют в топливо, чтобы оно не замерзало при экстремальных температурах.

По данным Telegram-канала, обломки из водоема были извлечены лишь частично. Двигатели потерпевшего крушение самолета остаются на дне. В то же время на водохранилище установлены защитные барьеры, а контроль за водозабором усилен.

Военно-транспортный самолет Ан-22 потерпел крушение в Ивановской области 9 декабря 2025 года. Сообщалось, что экипаж увел борт от жилых домов к водохранилищу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok