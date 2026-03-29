Стало известно об угрозе попадания керосина в питьевую воду в одном из городов России

Жители Иваново могут начать пить воду с керосином. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

«Пить воду с керосином могут начать жители Иваново — из-за крушения Ан-22 в Уводьском водохранилище. Самолет упал в декабре, но его до сих пор не подняли полностью, а топливо, по словам местных, продолжает попадать в воду», — говорится в публикации.

Уточняется, что на поверхности водоема появляются радужные пятна. Кроме того, ощущается резкий химический запах. Местные жители также рассказали, что их беспокоит возможное наличие в воде «жидкости И», которую добавляют в топливо, чтобы оно не замерзало при экстремальных температурах.

По данным Telegram-канала, обломки из водоема были извлечены лишь частично. Двигатели потерпевшего крушение самолета остаются на дне. В то же время на водохранилище установлены защитные барьеры, а контроль за водозабором усилен.

Военно-транспортный самолет Ан-22 потерпел крушение в Ивановской области 9 декабря 2025 года. Сообщалось, что экипаж увел борт от жилых домов к водохранилищу.