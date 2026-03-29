Тренер сборной Франции назвал проблемы США перед чемпионатом мира по футболу

Тренер сборной Франции Дешам пожаловался на проверки безопасности в США перед ЧМ

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам пожаловался на серьезные проблемы при визите команды в США для товарищеских матчей с Бразилией и Колумбией, отметив чемпионат мира (ЧМ) 2026 года как ключевой контекст. Его слова приводит Ouest France.

Специалист рассказал, что французы провели часы в аэропорту из-за беспрецедентных проверок безопасности, добавив, что летом жара усилит нагрузку на восстановление игроков. Команда уже протестировала условия в Бостоне, где пройдут матчи мундиаля, и отметила сложности с логистикой медийных мероприятий.

Ранее суперкомпьютер Opta назвал сборную Испании фаворитом чемпионата мира по футболу 2026 года. К числу остальных претендентов на титул Opta также отнес команды Англии, Аргентины, Бразилии, Германии, Нидерландов, Норвегии, Португалии и Франции.

Чемпионат мира-2026 по футболу должен пройти в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля. В нем примут участие 48 сборных.