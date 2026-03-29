Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
15:47, 29 марта 2026

Тренер сборной Франции назвал проблемы США перед чемпионатом мира по футболу

Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Дидье Дешам. Фото: Benoit Tessier / Reuters

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам пожаловался на серьезные проблемы при визите команды в США для товарищеских матчей с Бразилией и Колумбией, отметив чемпионат мира (ЧМ) 2026 года как ключевой контекст. Его слова приводит Ouest France.

Специалист рассказал, что французы провели часы в аэропорту из-за беспрецедентных проверок безопасности, добавив, что летом жара усилит нагрузку на восстановление игроков. Команда уже протестировала условия в Бостоне, где пройдут матчи мундиаля, и отметила сложности с логистикой медийных мероприятий.

Ранее суперкомпьютер Opta назвал сборную Испании фаворитом чемпионата мира по футболу 2026 года. К числу остальных претендентов на титул Opta также отнес команды Англии, Аргентины, Бразилии, Германии, Нидерландов, Норвегии, Португалии и Франции.

Чемпионат мира-2026 по футболу должен пройти в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля. В нем примут участие 48 сборных.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok