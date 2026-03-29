Украинский «Нафтогаз» сообщил об обстреле своих объектов

Украинский «Нафтогаз» сообщил об обстреле объектов в Сумской области

Украинский «Нафтогаз» заявил, что его объекты в очередной раз подверглись атаке. Соответствующее сообщение появилось в Telegram-канале компании.

В заявлении сказано, что объекты «Нафтогаза» находятся под обстрелами уже четвертый день подряд. На этот раз повреждения получила инфраструктура, располагающаяся на территории Сумской области.

Компания также сообщила о пожаре, начавшемся сразу же после обстрела объектов. При этом ни один человек не пострадал. «Возгорание удалось быстро ликвидировать благодаря слаженной работе наших работников и подразделений ГСЧС», — говорится в сообщении.

