13:25, 29 марта 2026

Украинский «Нафтогаз» сообщил об обстреле своих объектов

Украинский «Нафтогаз» сообщил об обстреле объектов в Сумской области
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Украинский «Нафтогаз» заявил, что его объекты в очередной раз подверглись атаке. Соответствующее сообщение появилось в Telegram-канале компании.

В заявлении сказано, что объекты «Нафтогаза» находятся под обстрелами уже четвертый день подряд. На этот раз повреждения получила инфраструктура, располагающаяся на территории Сумской области.

Компания также сообщила о пожаре, начавшемся сразу же после обстрела объектов. При этом ни один человек не пострадал. «Возгорание удалось быстро ликвидировать благодаря слаженной работе наших работников и подразделений ГСЧС», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в Харьковской области украинские диверсанты попытались атаковать российских военных. Бойцы Вооруженных сил России после уничтожения противника нашли у него запрещенные вещества.

