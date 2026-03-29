22:39, 29 марта 2026

В Дубае уничтожили два десятка украинских бойцов

Военный эксперт Рожин: 20 бойцов ГУР Украины уничтожены в Дубае иранским ударом
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Raghed Waked / Reuters

В Дубае во время атаки Ирана на территорию Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) было уничтожено два десятка украинских бойцов, относящихся к Главному управлению разведки (ГУР) республики. Об этом сообщил эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в Telegram-канале.

«Поступают подтверждения, что после удара Ирана по складу с противодронными системами в Дубае накануне, где были около 20 сотрудников ГУР МО Украины из группы "Тимура"», — уточнил военный эксперт.

28 марта официальный представитель центрального штаба военного командования «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари заявил, что Корпус стражей Исламской Революции (КСИР) Ирана нанес удар по «связанному с Украиной» складу систем борьбы с БПЛА в Дубае и уничтожил его. Он подчеркнул, что в тот момент на складе находился 21 гражданин Украины.

    Последние новости

    На новых спутниковых снимках подбитого Boeing E-3 Sentry заметили важную деталь

    В США сравнили конфликты на Украине и Ближнем Востоке

    «Роскосмос» показал вызвавший наводнение в Дагестане мощный циклон

    На Западе рассказали о серьезных потерях ЦАХАЛ в Ливане

    В США засекли беспилотник рядом с взлетающим бортом Трампа

    Президент Ирана назвал «израильских королей» правителями демократии в США

    В США признали преимущество России в конфликте с Украиной

    В Италии люди в масках украли три картины знаменитых художников

    Депутат Госдумы Валуев высказался против возвращения пива на стадионы

    На Западе допустили атаку США на гражданские цели в Иране

    Все новости
