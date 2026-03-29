20:40, 29 марта 2026Мир

В Финляндии призвали к резким мерам против Украины за инцидент с БПЛА

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Sasu Jarnstedt / Lehtikuva / Reuters

Финляндии следует отозвать посла Украины за инцидент с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), оказавшимися на юго-востоке республики. Об этом написал политик, член партии «Альянс свободы» Армандо Мема в своем аккаунте в социальной сети X.

«МИД должен немедленно отозвать украинского посла в Финляндии для консультаций. Если такие шаги не будут предприняты, это будет означать, что финские власти были полностью осведомлены о беспилотниках, и укажет на то, что Финляндия предоставляет свою территорию для нанесения ударов по России», — написал политик.

Мема добавил, что НАТО может помогать Киеву, предоставляя свое воздушное пространство для проведения военных операций.

Ранее стало известно, что неопознанный летающий объект упал в финском городе Коувола, никто в результате инцидента не пострадал. Позже стало известно, что финские ВВС идентифицировали один из объектов как украинский дрон Ан-196 «Лютый». Поднятые самолеты не открыли по нему огонь, чтобы не причинить никому ущерба.

