11:40, 29 марта 2026Мир

В Германии рассказали о действиях Зеленского от безысходности

Berliner Zeitung: Зеленский от безысходности ищет помощи на Ближнем Востоке
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетКонфликт Израиля и Ирана
Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани и Владимир Зеленский в Дохе

Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани и Владимир Зеленский в Дохе. Фото: Amiri Diwan / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский ищет помощи на Ближнем Востоке. Об этом пишет Berliner Zeitung.

Уточняется, что причинами этого стала растущая неопределенность касаемо военной помощи Запада Украине и безысходность. Также в статье говорится о рассмотрении Пентагоном возможности отправить предназначенное Украине оружие на Ближний Восток.

Ранее стало известно о «грозовых тучах» над Киевом. Сообщалось, что они связаны с прекращением поставок оружия Украине из-за военной операции США и Израиля против Ирана.

Об участии Вооруженных сил Украины в войне на Ближнем Востоке высказывался президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркивал, что по военному соглашению с ОАЭ украинская армия не будут участвовать в конфликте.

