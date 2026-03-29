В Германии рассказали о действиях Зеленского от безысходности

Berliner Zeitung: Зеленский от безысходности ищет помощи на Ближнем Востоке

Президент Украины Владимир Зеленский ищет помощи на Ближнем Востоке. Об этом пишет Berliner Zeitung.

Уточняется, что причинами этого стала растущая неопределенность касаемо военной помощи Запада Украине и безысходность. Также в статье говорится о рассмотрении Пентагоном возможности отправить предназначенное Украине оружие на Ближний Восток.

Ранее стало известно о «грозовых тучах» над Киевом. Сообщалось, что они связаны с прекращением поставок оружия Украине из-за военной операции США и Израиля против Ирана.

Об участии Вооруженных сил Украины в войне на Ближнем Востоке высказывался президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркивал, что по военному соглашению с ОАЭ украинская армия не будут участвовать в конфликте.