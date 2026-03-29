В Германии рассказали о действиях Зеленского от безысходности

Президент Украины Владимир Зеленский ищет помощи на Ближнем Востоке. Об этом пишет Berliner Zeitung.
Уточняется, что причинами этого стала растущая неопределенность касаемо военной помощи Запада Украине и безысходность. Также в статье говорится о рассмотрении Пентагоном возможности отправить предназначенное Украине оружие на Ближний Восток.
Ранее стало известно о «грозовых тучах» над Киевом. Сообщалось, что они связаны с прекращением поставок оружия Украине из-за военной операции США и Израиля против Ирана.
Об участии Вооруженных сил Украины в войне на Ближнем Востоке высказывался президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркивал, что по военному соглашению с ОАЭ украинская армия не будут участвовать в конфликте.