21:21, 29 марта 2026

В Израиле вспыхнул пожар на химзаводе после мощного удара Ирана

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press

На химическом заводе в Израиле начался пожар после удара Ирана. Об этом информирует агентство Tasnim.

«В промышленном комплексе Беэр-Шевы вспыхнул масштабный пожар после ракетного удара Ирана», — подчеркивается в сообщении.

Вооруженные силы Ирана ранее нанесли мощный удар по заводу, который связан с военной промышленностью Израиля.

Ранее сообщалось, что Иран начал новый запуск ракет в направлении Израиля. Тель-Авив пытается осуществить их перехват. Об этом рассказала Армия обороны еврейского государства (ЦАХАЛ).

Также стало известно, что официальный представитель центрального штаба военного командования «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари сделал новое заявление. Он отметил, что иранские боевые подразделения ждут начала наземной операции США и готовы дать отпор американским войскам, которые «станут хорошим кормом для акул Персидского залива».

