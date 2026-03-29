В Израиле вспыхнул пожар на химзаводе после мощного удара Ирана

Tasnim: На израильском химзаводе начался пожар после удара Ирана

На химическом заводе в Израиле начался пожар после удара Ирана. Об этом информирует агентство Tasnim.

«В промышленном комплексе Беэр-Шевы вспыхнул масштабный пожар после ракетного удара Ирана», — подчеркивается в сообщении.

Вооруженные силы Ирана ранее нанесли мощный удар по заводу, который связан с военной промышленностью Израиля.

Ранее сообщалось, что Иран начал новый запуск ракет в направлении Израиля. Тель-Авив пытается осуществить их перехват. Об этом рассказала Армия обороны еврейского государства (ЦАХАЛ).

Также стало известно, что официальный представитель центрального штаба военного командования «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари сделал новое заявление. Он отметил, что иранские боевые подразделения ждут начала наземной операции США и готовы дать отпор американским войскам, которые «станут хорошим кормом для акул Персидского залива».