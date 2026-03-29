11:18, 29 марта 2026

В СПЧ оценили вероятность возобновления работы Telegram в России

Юлия Юткина
Фото: Melinda Nagy / Shutterstock / Fotodom  

Высока вероятность того, что работа мессенджера Telegram будет восстановлена в России. Об этом заявил ТАСС председатель комиссии Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) по международному сотрудничеству в области прав человека Александр Ионов.

По словам Ионова, команда Telegram, скорее всего, выполнит требования российского законодательства, особенно в части экстремизма и угроз национальной безопасности. Председатель оценил условия, которые выдвигает Россия для возобновления работы мессенджера, как адекватные. Он объяснил, что по этой причине они и обсуждаются командой Telegram.

В августе 2025 года Роскомнадзор ограничил звонки через мессенджер. Замедление сервисов Telegram в ведомстве объяснили «систематическим и постоянным нарушением мессенджером требований федерального закона».

Ранее сообщалось, что полная блокировка Telegram на территории России в ближайшее время маловероятна. По словам руководителя департамента расследований компании T.Hunter Игоря Бедерова, власти, вероятнее всего, прибегнут к альтернативной мере — более жестким ограничениям работы мессенджера.

    Последние новости

    В Кремле высказались о созданном Трампом Совете мира

    В Германии рассказали о действиях Зеленского от безысходности

    Желающим накопить россиянам дали неожиданный совет

    В СПЧ оценили вероятность возобновления работы Telegram в России

    Иран нанес удары по связанным с США заводам

    В Киеве начали готовиться к мобилизации женщин

    В Одессе произошло частичное отключение света и воды

    Замглавы Челябинска арестовали по делу о злоупотреблении полномочиями

    Президент IBU выступил против допуска биатлонистов из России

    Стало известно о включении Украины в «военный шенген» для ударов по России

    Все новости
