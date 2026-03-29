00:44, 29 марта 2026Мир

В США не одобрили шаг Украины против России

Риттер: Атаки ВСУ по России через небо Прибалтики приведут к серьезной эскалации
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: David W Cerny / Reuters

Использование Украиной воздушного пространства стран Прибалтики для нанесения ударов по России может привести к серьезной эскалации конфликта. Об этом предупредил военный аналитик, офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в разговоре с информационной службой «Вести».

Он подчеркнул, что Москва должна показать, что не станет терпеть подобные действия, иначе «это повторится снова».

27 марта стало известно, что Латвия, Литва и Эстония могли предоставить Украине разрешение на пролет дронов, которые наносили удары по территории России. Предполагаемый маршрут дронов может пролегать через территории стран ЕС в обход Белоруссии.

    Последние новости

    «Важнейший» самолет США оказался поврежден при ударе Ирана

    Фермер сделал жуткую находку во время работ на участке

    В США не одобрили шаг Украины против России

    Израильских летчиков уличили в имитации мощных ударов над Бейрутом

    Google перепутала Белый дом с островом Эпштейна

    Москвичам сообщили об аномальной погоде в начале апреля

    Над российским городом прогремели сильные взрывы

    Хуситы поставили Израилю ультиматум

    Россиянин выиграл миллион рублей со ставки

    Стало известно о конфискации многомиллионного состояния умершего экс-мэра Вологды

    Все новости
