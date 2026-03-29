В США не одобрили шаг Украины против России

Риттер: Атаки ВСУ по России через небо Прибалтики приведут к серьезной эскалации

Использование Украиной воздушного пространства стран Прибалтики для нанесения ударов по России может привести к серьезной эскалации конфликта. Об этом предупредил военный аналитик, офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в разговоре с информационной службой «Вести».

Он подчеркнул, что Москва должна показать, что не станет терпеть подобные действия, иначе «это повторится снова».

27 марта стало известно, что Латвия, Литва и Эстония могли предоставить Украине разрешение на пролет дронов, которые наносили удары по территории России. Предполагаемый маршрут дронов может пролегать через территории стран ЕС в обход Белоруссии.