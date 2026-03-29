Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:02, 29 марта 2026Мир

«Важнейший» самолет США оказался фактически уничтожен

Названный поврежденным важнейший самолет США оказался фактически уничтожен
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Chad Warren / U.S. Air Force / Reuters

Самолет E-3 Sentry, принадлежащий американским Военно-воздушным силам и считающийся одним из важнейших для США, оказался фактически полностью уничтожен. Снимки сильно поврежденного воздушного судна опубликовал военкор Юрий Котенок в Telegram.

Ранее американская сторона заявляла, что самолет был поврежден в результате иранского удара по авиабазе «Принц Султан» в Саудовской Аравии. Однако, согласно опубликованным кадрам, борт получил серьезные повреждения — удар пришелся «аккурат в место расположения радара кругового обзора AN/APY-2», отмечают авторы канала «Военная хроника». Они также указали, что самолет «совершенно точно не подлежит восстановлению».

Как писала газета The Wall Street Journal, E-3 Sentry играет ключевую роль в управлении боевым пространством, отслеживании беспилотных летательных аппаратов, а также ракет и других самолетов за сотни километров.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok