Замглавы Челябинска арестовали по делу о злоупотреблении полномочиями

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:59, 29 марта 2026

Замглавы Челябинска Астахова арестовали по делу о злоупотреблении полномочиями
Юлия Юткина

Кадр: ura.news

Заместителю главы Челябинска Александру Астахову избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Суд арестовал чиновника по делу о злоупотреблении должностными полномочиями. Он будет содержаться под стражей до 28 мая.

По предварительным данным, замглавы попал под подозрение во время расследования махинаций в МУП «ПОВВ».

Уточняется, что Астахов до 2011 года работал управляющим делами городской думы Челябинска. Затем восемь лет занимал пост замдиректора ФГБУ «Управление по эксплуатации зданий в Северо-Западном федеральном округе» Управления делами президента РФ.

Ранее сообщалось, что в Челябинске сотрудники ФСБ и Следственного комитета задержали главу управления ЖКХ Вадима Храмцова. Ему, как и Астахову, предъявили обвинение в злоупотреблении должностными обязанностями, которые нанесли городскому бюджету ущерб в 150 миллионов рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok