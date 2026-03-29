Замглавы Челябинска арестовали по делу о злоупотреблении полномочиями

Замглавы Челябинска Астахова арестовали по делу о злоупотреблении полномочиями

Заместителю главы Челябинска Александру Астахову избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Суд арестовал чиновника по делу о злоупотреблении должностными полномочиями. Он будет содержаться под стражей до 28 мая.

По предварительным данным, замглавы попал под подозрение во время расследования махинаций в МУП «ПОВВ».

Уточняется, что Астахов до 2011 года работал управляющим делами городской думы Челябинска. Затем восемь лет занимал пост замдиректора ФГБУ «Управление по эксплуатации зданий в Северо-Западном федеральном округе» Управления делами президента РФ.

Ранее сообщалось, что в Челябинске сотрудники ФСБ и Следственного комитета задержали главу управления ЖКХ Вадима Храмцова. Ему, как и Астахову, предъявили обвинение в злоупотреблении должностными обязанностями, которые нанесли городскому бюджету ущерб в 150 миллионов рублей.