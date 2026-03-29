Бывший СССР
12:43, 29 марта 2026

Западные страны забили тревогу из-за нового заявления Зеленского

Зеленский на фоне проблем с вооружением из-за Ирана заговорил о ядерном оружии
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский на фоне дефицита оружия из-за Ирана начал говорить о ядерном оружии. Об этом пишет L'Antidiplomatico.

В публикации говорится, что в настоящее время большая часть военной поддержки Киева поступает от европейских стран, в том числе в рамках двусторонних соглашений, минуя НАТО.

Издание пишет, что с 28 февраля европейские столицы переживают за то, что Вашингтон быстро расходует имеющиеся у него вооружения. Также в последние дни Пентагон уведомил Конгресс о намерении перенаправить около 750 миллионов долларов на пополнение своих запасов, а не на оказание дальнейшей помощи Украине.

В публикации также говорится, что Киев вновь настаивает на ядерном оружии. Однако депутат от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что передача Зеленскому ядерного оружия недопустима.

Также стало известно, что Иран рассматривает возможность выхода из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

