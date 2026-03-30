09:42, 30 марта 2026

38-летнюю бабушку приняли за сестру-близнеца ее 17-летней дочери

Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: @brittanydes

38-летняя жительница американского штата Калифорния Бриттани Десборо, ставшая бабушкой, рассказала, что ее приняли за сестру-близнеца собственной 17-летней дочери. Об этом пишет сайт What's The Jam.

Бриттани родила первую дочь Макензи в 17 лет, а к 38 годам стала матерью четверых детей. Когда на свет появился младший сын Бриттани, Макензи тоже забеременела. Меньше чем через год Бриттани стала бабушкой. Несмотря на это, окружающие по-прежнему не могут отличить мать от дочери. По словам Бриттани, многие принимают их за сестер и даже считают, что она — дочь Макензи.

Женщина считает, что ей удается выглядеть моложе своих лет благодаря уходу за кожей. Каждый день она использует очищающее средство, гликолевую кислоту, сыворотку с ниацинамидом и цинком, гелевый увлажняющий крем и сквалановое масло. На ночь она наносит вазелин и наклеивает специальные патчи от морщин вокруг глаз.

«Люди удивляются еще больше, когда узнают, что я бабушка, но мы, бабушки, бываем всех форм и размеров — и красивыми тоже», — говорит Бриттани.

Ранее 58-летний инфлюэнсер из Бразилии Эдсон Брандао заявил, что выглядит гораздо моложе своих лет благодаря здоровым привычкам. Так, мужчина соблюдает строгую диету: не ест белый хлеб, жареную пищу, фастфуд и сладости.

