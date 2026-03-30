Депутаты попросили разъяснить остановку оплаты сервисов Apple со счета мобильного телефона

Депутаты попросили Минцифры разъяснить запрет пополнения счета в Apple ID

Депутат Госдумы от фракции «Новые люди» Антон Ткачев и вице-спикер Владислав Даванков обратились в Минцифры за разъяснениями о запрете пополнения счета в Apple ID с 1 апреля. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам депутатов, в СМИ появилась информация о том, что с 1 апреля операторам связи поручили отключить возможность пополнения Apple ID с мобильного счета. В качестве причины такого шага, как сообщается, рассматривается необходимость ограничить оплату VPN-сервисов.

В документе отмечается, что необходимо предоставить подробные официальные разъяснения принятого решения, а также пояснить, какие именно механизмы планируется использовать для достижения заявленной цели без чрезмерного ограничения универсального способа пополнения Apple ID для легальных приложений.

Ранее Минцифры захотело принудить компанию Apple вернуть российские приложения, запретив оплачивать сервисы в магазине App Store со счета мобильного телефона.