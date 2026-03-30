Два российских бойца получили ранения при массированной атаке ВСУ на регионы

Гладков: В Белгородской области при детонации дрона ранены два бойца «Орлана»

В Белгородской области при детонации дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) ранения получили два бойца «Орлана». О пострадавших при массированной атаке на регионы России рассказал губернатор Вячеслав Гладков в Telegram.

По данным чиновника, детонация беспилотника произошла в селе Доброе Грайворонского округа

Раненых сослуживцы доставили в больницу. У них диагностировали баротравмы и осколочные ранения.

Ранее сообщалось, что средства противовоздушной обороны в ночь с 29 на 30 марта сбили над регионами России 102 беспилотника. Атака была совершена на фоне сообщений о включении Украины в «военный шенген» для ударов по России.