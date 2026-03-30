Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:22, 30 марта 2026Россия

Два российских бойца получили ранения при массированной атаке ВСУ на регионы

Гладков: В Белгородской области при детонации дрона ранены два бойца «Орлана»
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Global Look Press

В Белгородской области при детонации дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) ранения получили два бойца «Орлана». О пострадавших при массированной атаке на регионы России рассказал губернатор Вячеслав Гладков в Telegram.

По данным чиновника, детонация беспилотника произошла в селе Доброе Грайворонского округа

Раненых сослуживцы доставили в больницу. У них диагностировали баротравмы и осколочные ранения.

Ранее сообщалось, что средства противовоздушной обороны в ночь с 29 на 30 марта сбили над регионами России 102 беспилотника. Атака была совершена на фоне сообщений о включении Украины в «военный шенген» для ударов по России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok