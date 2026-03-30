12:53, 30 марта 2026Мир

Электростанция «Бушер» заработала

Tasnim: МИД Ирана заверил, что АЭС в Бушере работает
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Fatemeh Bahrami / Anadolu / Getty Images

МИД Ирана заверил, что атомная электростанция (АЭС) «Бушер» в окрестностях Бушира на юге страны работает. Об этом сообщил высокопоставленный представитель внешнеполитического ведомства Исламской Республики, передает в Telegram агентство Tasnim.

«Насколько мне известно, электростанция работает. Имевшие место удары были очень опасны и доказывают, что Соединенные Штаты и сионистский режим (Израиль — прим. «Ленты.ру») перешли все красные линии в агрессивной войне», — сказал иранский дипломат.

28 марта генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что ситуация на площадке «Бушера» продолжает ухудшаться.

Ранее МИД России «крайне возмутился», что, несмотря на «голословные заверения» президента США Дональда Трампа об отданном им приказе не атаковать энергетическую инфраструктуру Ирана, очередной «опаснейший удар» был нанесен в непосредственной близости от АЭС «Бушер».

