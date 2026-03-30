21:44, 30 марта 2026

Фото 61-летней Моники Беллуччи в наряде с глубоким декольте вызвало ажиотаж в сети

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @sebastianfaena / @vogueitalia

Итальянская актриса и модель Моника Беллуччи поделилась фото со съемки для итальянской версии журнала Vogue и вызвала ажиотаж в сети. Публикация и комментарии появились в ее Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

61-летняя знаменитость позировала в салоне автомобиля, сидя за рулем. Она предстала перед камерой в сером кардигане, колготках и черном мини-платье, которое было оформлено глубоким декольте и кружевами. Визажисты дополнили образ звезды ярким макияжем глаз.

Поклонники восхитились снимком Беллуччи в комментариях под постом. «Боже мой, ты прекрасна!», «Красивая женщина», «Великолепная», «Самое красивое создание на свете», «Внеземная красота», — высказывались они.

Ранее сообщалось, что младшая дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя Леони попала на обложку итальянского Vogue. 15-летняя наследница знаменитостей в интервью изданию рассказала, что еще не решила, какую карьеру выберет. По словам девушки, сейчас она интересуется музыкой и путешествиями, а также после окончания школы планирует изучать гуманитарные науки в университете.

