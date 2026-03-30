Глава Госдепа Рубио вызвал недовольство союзников по G7

10:02, 30 марта 2026

FT: Рубио вызвал недовольство союзников по G7 из-за отсутствия плана по Ирану
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Brendan Smialowski / Pool / Reuters

Госсекретарь США Марко Рубио вызвал негативную реакцию европейских коллег на встрече глав МИД стран «Большой семерки» (G7). Об этом пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на двух дипломатов.

По данным издания, Рубио не смог предоставить конкретную информацию о возможных мерах по урегулированию ситуации вокруг Ирана. Отсутствие внятных ответов о путях выхода из кризиса было воспринято европейскими министрами негативно.

Встреча глав внешнеполитических ведомств «Большой семерки» состоялась на прошлой неделе.

Ранее президент США Дональд Трамп признался, что хотел бы завладеть иранской нефтью. Он рассказал, что некоторые в США задаются вопросом, зачем это делать, и назвал таких людей глупыми. Политик также допустил, что Соединенные Штаты возьмут под контроль остров Харк, так как сделать это можно легко. Однако, по его словам, пока никаких конкретных решений на этот счет не принято.

