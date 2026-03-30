Голову известной модели украли из гроба

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
07:00, 30 марта 2026

В Италии из гроба украли голову известной модели Дженини, убитой бойфрендом
Юлия Юткина

Кадр: Rai / YouTube

В Италии неизвестные украли из гроба 29-летней модели Памелы Дженини ее голову. Об этом сообщает La Presse.

Дженини не стало в октябре 2025 года. С того времени ее тело временно лежало в гробу на кладбище Строцца. Известную модель не стали закапывать, поскольку ждали, когда ее семья закончит строительство часовни.

Как пишет Need To Know, 23 марта родственники Дженини решили перевезти ее тело. Они уже были готовы к похоронной церемонии, но тут рабочие заметили нечто странное. Крышка гроба лежала не совсем ровно, и было видно, что она держалась не на шпаклевке для дерева, а на силиконе.

В присутствии полицейских рабочие открыли гроб и обнаружили внутри девушку без головы.

Согласно предварительному расследованию, три или четыре злоумышленника вскрыли гроб Дженини, отрезали голову, забрали ее с собой и постарались замести следы. Сейчас их разыскивают. Преступникам грозит до семи лет лишения свободы.

14 октября 2025 года с Дженини расправился ее бывший бойфренд — Джанлука Сончино. Он пришел к девушке домой после расставания и стал просить ее вернуться. Она ответила отказом, поэтому мужчина разозлился и напал на нее с ножом.

Когда полицейские прибыли на место происшествия, Сончино два раза ударил себя в шею. Несмотря на серьезные ранения, мужчину удалось спасти. Он содержится под стражей.

Ранее сообщалось, что в США суд вынес приговор порноактрисе Девин Майклс, которая обвинялась в расправе над бывшим мужем, риелтором Джонатаном Уиллеттом. Его отрезанную голову не нашли до сих пор.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы оба устали». Жена Зеленского высказалась о планах мужа участвовать в президентских выборах

    Экс-футболист Канчельскис усомнился в победе сборной России на ЧМ без помощи мата

    Трамп сообщил о важном дне в Иране

    Силовики сообщили о масштабной переброске ВСУ под Волчанск

    Раскрыт процент полностью довольных своей интимной жизнью россиян

    Додик заявил о значении победы России для сербов

    Голову известной модели украли из гроба

    В сети восхитились результатом похудения блогерши за три месяца

    Парам назвали две веские причины вместе использовать секс-игрушки

    Стало известно о планах Трампа провести операцию по вывозу урана из Ирана

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok