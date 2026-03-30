Голову известной модели украли из гроба

В Италии из гроба украли голову известной модели Дженини, убитой бойфрендом

В Италии неизвестные украли из гроба 29-летней модели Памелы Дженини ее голову. Об этом сообщает La Presse.

Дженини не стало в октябре 2025 года. С того времени ее тело временно лежало в гробу на кладбище Строцца. Известную модель не стали закапывать, поскольку ждали, когда ее семья закончит строительство часовни.

Как пишет Need To Know, 23 марта родственники Дженини решили перевезти ее тело. Они уже были готовы к похоронной церемонии, но тут рабочие заметили нечто странное. Крышка гроба лежала не совсем ровно, и было видно, что она держалась не на шпаклевке для дерева, а на силиконе.

В присутствии полицейских рабочие открыли гроб и обнаружили внутри девушку без головы.

Согласно предварительному расследованию, три или четыре злоумышленника вскрыли гроб Дженини, отрезали голову, забрали ее с собой и постарались замести следы. Сейчас их разыскивают. Преступникам грозит до семи лет лишения свободы.

14 октября 2025 года с Дженини расправился ее бывший бойфренд — Джанлука Сончино. Он пришел к девушке домой после расставания и стал просить ее вернуться. Она ответила отказом, поэтому мужчина разозлился и напал на нее с ножом.

Когда полицейские прибыли на место происшествия, Сончино два раза ударил себя в шею. Несмотря на серьезные ранения, мужчину удалось спасти. Он содержится под стражей.

