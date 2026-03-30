09:19, 30 марта 2026Мир

Иран всерьез задумался о выходе из договора о нераспространении ядерного оружия

Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Raheb Homavandi / Reuters

Парламент Ирана активно обсуждает возможность выхода из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Об этом заявил член комиссии национальной безопасности и внешней политики иранского парламента Алаоддин Боруджерди, его слова передает гостелерадиокомпания Ирана (IRIB).

«Парламент серьезно рассматривает вопрос: с ДНЯО или без ДНЯО. То есть предполагается, что мы не будем являться членом международного договора, не будем обязаны вести ядерную деятельность исключительно в мирных рамках и не стремиться к созданию атомной бомбы», ― отметил он.

Ранее полковник Сухопутных войск США в отставке Лоуренс Уилкерсон отметил, что могут возникнуть сложности при открытии Ормузского пролива в будущем. Он подчеркнул, что перекрыть пролив «чрезвычайно просто, и Иран тщательно изучил этот вопрос». Более того, по словам аналитика, даже если США объявят о разблокировке пролива, торговые суда не сразу решатся им воспользоваться.

