В США забили тревогу из-за действий Ирана

Аналитик Уилкерсон: Ормузский пролив будет непросто открыть в будущем

Ормузский пролив будет сложно открыть в будущем. К такому выводу пришел полковник Сухопутных войск США в отставке Лоуренс Уилкерсон в эфире YouTube-канала.

«Мы беспокоимся о том, что будут потоплены несколько кораблей и перекроют проход. Этот пролив нелегко открыть, если кто-то намерен держать его закрытым», — отметил он.

По мнению аналитика, перекрыть этот пролив «чрезвычайно просто, и Иран тщательно изучил этот вопрос». Более того, по словам Уилкерсона, даже если США объявят о разблокировке Ормузского пролива, торговые суда нескоро решатся им воспользоваться.

Ранее конгрессмен от Демократической партии Джим Хаймс заявил, что Иран способен оказывать давление на США, так как контролирует Ормузский пролив, и Тегеран это осознает. Хаймс также усомнился в том, что Иран и США поддерживают контакты.

До этого профессор Тегеранского университета Мохаммад Маранди заявил, что США и Израиль не смогут одержать победу над Ираном.