21:16, 30 марта 2026Мир

Иранский посол заявил о проблемах Тегерана с Зеленским

Иранский посол Искандари: У Тегерана проблемы с Зеленским, а не народом Украины
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Тегеран не испытывает проблем с украинским народом, единственная проблема — президент страны Владимир Зеленский, заявил иранский посол в Узбекистане Мохаммад Али Искандари. Об этом пишет ТАСС.

Он прокомментировал недавнюю поездку Зеленского в страны Ближнего Востока.

«У нас нет проблем с Украиной. Единственная проблема здесь — глава их государства. Видите, к чему привел один плохой руководитель?» — высказался он.

Ранее Зеленский заявил, что Украина заключает «исторические договоренности» со странами Ближнего Востока.

