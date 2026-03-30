Politico: Исландия и Норвегия захотели в ЕС из-за Трампа

Исландия и Норвегия, ранее отказавшиеся от членства в Европейском союзе (ЕС), теперь стремятся вступить в блок из-за соображений безопасности. Главным катализатором стало возвращение на пост президента США Дональда Трампа в 2025 году, пишет POLITICO.

По словам дипломатов, решение американского президента ввести пошлины на импорт, его угрозы захватить Гренландию и риторика в адрес союзников по НАТО подтолкнули страны к сближению с Брюсселем. Исландия уже ускорила сроки проведения референдума о возобновлении переговоров о вступлении в ЕС.

«Мы были бы сильнее в более крупной группе стран-единомышленников, которые выступают за демократию, свободу, права человека», — заявила министр иностранных дел Исландии Торгердур Катрин Гуннарсдоттир.

В свою очередь норвежский консервативный лидер Ине Эриксен Сёрейде отметила, что членство в ЕС теперь важно для страны по другим соображениям. «У НАТО один набор инструментов, у ЕС — другой... Именно поэтому членство в ЕС важно и с точки зрения безопасности для такой страны, как Норвегия… Мы подошли к решающему моменту, когда членство в ЕС теперь важно для нас по-другому, чем раньше», — пояснила она.

Отмечается, что хотя большинство норвежцев по-прежнему не поддерживают членство в ЕС, число сторонников членства растет последние 18 месяцев.

Для нынешних членов ЕС принятие в клуб более богатых стран Северной Европы привлекательнее, чем вступление очередной группы бедных стран с Востока. В отличие от Украины, Молдовы или Сербии, Исландия и Норвегия практически на 80 процентов готовы к интеграции и могут присоединиться быстро, отмечают источники издания.

Ранее глава исландского МИД Торгердур Катрин Гуннарсдоттир заявила, что Исландия готова вступить в Евросоюз в течение полутора лет в случае, если граждане страны проголосуют за возобновление переговоров с ЕС. По ее словам, если исландцы проголосуют за возобновление переговоров на референдуме, который состоится 29 августа, то процесс вступления в блок «будет довольно быстрым». Гуннарсдоттир отметила, что у Исландии есть шансы обойти страны-кандидаты, наиболее продвинувшиеся в переговорах о вступлении в ЕС, таких, как Черногория, и стать 28-м членом Евросоюза.