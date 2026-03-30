18:49, 30 марта 2026

«Кладбище вампиров» нашли возле польской деревни

Польские археологи нашли кладбище вампиров в деревне Пень
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Xolodan / Shutterstock / Fotodom

Польские археологи нашли на кладбище XVII века в деревне в Куявско-Поморском воеводстве аномальное количество так называемых могил отверженных. Об этом пишет Nauka w Polsce.

Группа ученых под руководством Дариуша Полинского из Университета Николая Коперника более 20 лет проводит раскопки в районе деревни Пень. Одним из самых интересных мест оказалось сельское кладбище. Там лежат останки около 100 местных жителей, и как минимум 12 из них, по словам ученых, были отвержены обществом и захоронены особым образом. По словам Полинского, это может быть кладбище с самым большим количеством подобных могил в стране.

Среди них могила женщины 30-50 лет, на руку которой и с левой стороны туловища положили камни. Ученые выяснили, что женщина страдала сифилисом поздней стадии. В XVII веке эта болезнь вызывала страх у окружающих, женщину считали вампиром из-за изменений в ее внешности. Камни исполняли роль «магического замка», предотвращавшего нападение женщины на людей.

В другом захоронении в 2025 году археологи нашли останки мальчика по имени Владимир, которые также засыпали камнями, видимо, опасаясь, что он может навредить односельчанам после смерти. Также камнями была засыпана могила беременной 25-летней женщины. Другой интересной находкой стала могила 60-летней местной жительницы, вокруг головы которой в землю были вдавлены крупные камни. Еще в одном старинном захоронении лежали останки молодого человека с ребенком двух лет. Причем кости ребенка с вытянутыми вверх руками лежали в ногах у мужчины. Захоронения мужчин с детьми редки в принципе, а здесь был явно проведен некий защитный ритуал.

Полинский пояснил, что подобные старинные могилы встречаются и на других кладбищах в Польше, но в деревне Пень их количество в разы больше. Археолог пояснил, что в XVII веке продолжался малый ледниковый период, жизнь в Европе была тяжелой и голодной, шли затяжные войны и бушевали эпидемии. Так как люди не знали причин болезней, их часто считали признаком того, что заболевший якшается с нечистой силой или сам является вампиром или демоном, способным восстать из могилы после смерти.

Одним из самых известных необычных захоронений в деревне Пень того периода является могила «вампирши Зоси». Ее горло было прижато к земле серпом, а на пальце ноги висел замок.

