Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
12:27, 30 марта 2026

Крокодил растерзал набиравшую воду в реке женщину

В Кении крокодил убил женщину, пришедшую к реке за водой
Антонина Черташ
Фото: Danny Ye / Shutterstock / Fotodom

В Кении крокодил набросился на женщину, набиравшую воду в реке, и утащил ее на дно. Об этом сообщает Citizen Digital.

Трагический инцидент произошел днем 24 марта на реке Яла в районе Усигу. 35-летняя Люси Адиамбо Оума подошла к кромке воды с ведром, когда хищник неожиданно напал на нее. Прохожий, ставший свидетелем нападения, поднял тревогу, увидев, как крокодил утягивает жертву на середину реки. Спасатели из кенийской службы дикой природы вместе с местными жителями около двух часов искали женщину, прежде чем смогли извлечь растерзанное тело из воды.

Материалы по теме:
Питоны проглотили трех женщин. По неизвестной причине гигантские рептилии стали чаще охотиться на людей
Питоны проглотили трех женщин. По неизвестной причине гигантские рептилии стали чаще охотиться на людей
20 августа 2024
Белый медведь впервые за 30 лет убил человека на Аляске. Что заставляет крупнейших хищников планеты нападать на людей?
Белый медведь впервые за 30 лет убил человека на Аляске.Что заставляет крупнейших хищников планеты нападать на людей?
25 января 2023
Полуостров чудовищ Пятиметровые питоны захватывают Флориду, и никто не может их остановить
Полуостров чудовищПятиметровые питоны захватывают Флориду, и никто не может их остановить
8 февраля 2017

По словам заместителя главы округа Беты Оньянго, женщина пришла к реке в тот момент, когда уровень воды поднялся из-за сезона дождей, а крокодилы стали особенно активны. Тело доставили в морг больницы Бондо для проведения судебно-медицинской экспертизы.

Местные жители во главе с бывшим советником Джоном Оберой Омбере призвали власти принять меры против участившихся нападений крокодилов. Чиновники предостерегли сельчан от стирки одежды и мытья посуды в Яле, чтобы не подвергать себя смертельной опасности.

Ранее в малайзийском штате Саравак в брюхе крокодила нашли человеческие останки. Специалисты предполагают, что останки принадлежат 21-летнему мужчине, который пропал после купания в реке.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле ответили на вопрос о новой мобилизации в России

    Брюки в стиле 70-х вновь стали трендом

    Блогерша попалась в аэропорту Европы с 17 пакетами каннабиса в багаже

    Устранявший конкурентов через СБУ контрабандист отплатил шпионажем в России

    ЦБ высказался о росте цен в России

    Названы неочевидные причины вздутия живота

    Сильный шок пережил игрок в русскую рулетку

    Россиянин приехал на разборку с ружьем и устроил бойню

    Лондон прокомментировал выявление британского шпиона в Москве

    Названо главное препятствие для возвращения принца Гарри в королевскую семью

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok