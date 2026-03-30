Крокодил растерзал набиравшую воду в реке женщину

В Кении крокодил убил женщину, пришедшую к реке за водой

В Кении крокодил набросился на женщину, набиравшую воду в реке, и утащил ее на дно. Об этом сообщает Citizen Digital.

Трагический инцидент произошел днем 24 марта на реке Яла в районе Усигу. 35-летняя Люси Адиамбо Оума подошла к кромке воды с ведром, когда хищник неожиданно напал на нее. Прохожий, ставший свидетелем нападения, поднял тревогу, увидев, как крокодил утягивает жертву на середину реки. Спасатели из кенийской службы дикой природы вместе с местными жителями около двух часов искали женщину, прежде чем смогли извлечь растерзанное тело из воды.

По словам заместителя главы округа Беты Оньянго, женщина пришла к реке в тот момент, когда уровень воды поднялся из-за сезона дождей, а крокодилы стали особенно активны. Тело доставили в морг больницы Бондо для проведения судебно-медицинской экспертизы.

Местные жители во главе с бывшим советником Джоном Оберой Омбере призвали власти принять меры против участившихся нападений крокодилов. Чиновники предостерегли сельчан от стирки одежды и мытья посуды в Яле, чтобы не подвергать себя смертельной опасности.

Ранее в малайзийском штате Саравак в брюхе крокодила нашли человеческие останки. Специалисты предполагают, что останки принадлежат 21-летнему мужчине, который пропал после купания в реке.