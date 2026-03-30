КСИР Ирана объявил о гибели командующего ВМС Алирезы Тангсири

КСИР Ирана объявил о гибели командующего ВМС контр-адмирала Алирезы Тангсири

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана сообщил о гибели командующего военно-морскими силами (ВМС) контр-адмирала Алирезы Тангсири. Об этом говорится в заявлении корпуса в официальном Telegram-канале.

Тангсири получил тяжелые ранения в ходе боевых действий, которые привели к уничтожению важных объектов противника и сбитию американского истребителя. В КСИР назвали погибшего командующего «человеком Божьим и великим героем Третьей Святой обороны».

В заявлении отмечается, что силы ВМС КСИР продолжат свой путь после гибели командира, а в ближайшие дни и месяцы последуют новые операции. В корпусе пообещали не останавливаться «пока враг не будет уничтожен, а Кудс не освобожден».

Ранее стало известно, что начальник подразделения охраны Организации природных ресурсов, полковник Маджид Закарияи погиб в результате атаки США и Израиля. Отмечается, что Закарияи получил ранения в результате атаки на Организацию природных ресурсов. Несмотря на усилия врачей, полковник ушел из жизни.