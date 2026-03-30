Мать Овечкина пошутила о первом действии сына в Москве

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
17:46, 30 марта 2026

Мать Овечкина пошутила, что сын будет целовать землю, когда приедет в Москву
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу Татьяна Овечкина, мать российского нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина пошутила о первом действии сына в Москве. Ее слова приводит ТАСС.

«Землю будет целовать, когда выйдет из самолета», — заявила мать спортсмена. Она подчеркнула, что сын обязательно приедет в Россию в отпуск.

27 марта Овечкин сократил отставание от рекорда канадца Уэйна Гретцки по голам в НХЛ с учетом плей-офф до 13 шайб. На счету россиянина теперь 1003 гола, а в активе канадца — 1016.

Контракт 40-летнего Овечкина с «Вашингтоном» истекает в июне этого года. В апреле 2025 года россиянин побил Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Этот путь придется пройти». Зачем миллиардер Дерипаска призывает россиян «собраться» и работать шесть дней в неделю по 12 часов?

    В Москве выявили британского шпиона

    Страна НАТО купила рекордное количество российской стали

    Верховный суд запретил отбирать у нарушителей машины при одном условии

    Директор детского сада украла 243 миллиона рублей ради походов на реслинг

    Германия арестовала украинца по обвинению в шпионаже

    Мужчина заболел во время отдыха в пятизвездочном отеле Африки и не выжил

    Появились подробности о работе портов Ленобласти после атак ВСУ

    Избивавшая больше года малолетнюю дочь россиянка избежала тюрьмы

    Журналистка «Дождя» обвинила Собчак в зависти

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok