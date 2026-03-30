Мать Овечкина пошутила о первом действии сына в Москве

Мать Овечкина пошутила, что сын будет целовать землю, когда приедет в Москву

Двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу Татьяна Овечкина, мать российского нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина пошутила о первом действии сына в Москве. Ее слова приводит ТАСС.

«Землю будет целовать, когда выйдет из самолета», — заявила мать спортсмена. Она подчеркнула, что сын обязательно приедет в Россию в отпуск.

27 марта Овечкин сократил отставание от рекорда канадца Уэйна Гретцки по голам в НХЛ с учетом плей-офф до 13 шайб. На счету россиянина теперь 1003 гола, а в активе канадца — 1016.

Контракт 40-летнего Овечкина с «Вашингтоном» истекает в июне этого года. В апреле 2025 года россиянин побил Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ.