20:33, 30 марта 2026Мир

Мерц сравнил последствия войны в Иране для Европы с пандемией COVID-19

Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Канцлер Германии Фридрих Мерц во время совместной пресс-конференции с президентом Сирии на переходный период Ахмедом Аш-Шараа в Берлине заявил, что если конфликт вокруг Ирана перерастет в масштабную региональную войну, это может иметь еще более серьезные экономические последствия для Германии и Европы. Он также сравнил это с пандемией COVID-19 и началом украинского конфликта, пишет РИА Новости.

На конференции Мерц отметил, что уже несколько недель цены на бензин и энергоресурсы в немецких домохозяйствах и компаниях продолжают расти.

«Если этот конфликт перерастет в масштабную региональную войну, он может еще сильнее ударить по Германии и Европе», — отметил канцлер ФРГ.

Ранее финский политик и член партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что слова Мерца о продолжении конфликта на Украине до экономического истощения России являются примером недальновидности политика.

