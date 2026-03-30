МИД Ирана жестко высказался о поездках Зеленского на Ближний Восток

12:48, 30 марта 2026Мир

МИД Ирана: Зеленский пытается обобрать страны Ближнего Востока в ходе поездок
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Президент Украины Владимир Зеленский пытается обобрать страны Ближнего Востока в ходе поездок в регион. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи, передает ТАСС.

«Страны региона, в которые ездил Зеленский, определенно умнее, чтобы позволить человеку, который за четыре года подверг свою страну разрушительной войне и создал такие трагедии для украинского народа, пытаться их обобрать», — отметил представитель МИД.

Ранее Зеленский заявил, что Украина заключает «исторические договоренности» со странами Ближнего Востока.

28 марта Зеленский по итогам встречи с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном заявил, что Киев и Абу-Даби подписали соглашение о сотрудничестве в оборонной сфере.

