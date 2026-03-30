19:03, 30 марта 2026Экономика

Назван срок открытия купального сезона на Черном море

Синоптик Ткаченко: Вода в Черном море прогреется ближе к концу мая
Виктория Клабукова

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Говорить о купальном сезоне на Черном и Азовском морях пока рано. Когда готовить плавки, aif.ru рассказал метеоролог Юрий Ткаченко.

По словам синоптика, открытия купального сезона стоит ждать ближе к концу мая — именно тогда вода в море станет комфортной для купания. «Таких подарков от природы пока не ожидается», — заявил Ткаченко. Официально купальный сезон в Краснодарском крае стартует, когда морская вода нагреется до плюс 20 градусов. При этом если вода в Черном море держит температуру дольше, то в мелководном Азовском и нагревается, и остывает быстрее. На данный же момент температура воды в море не превышает плюс 15 градусов.

Ранее были названы самые заснеженные регионы России. Снег все еще не растаял в Поволжье и на востоке Центрального федерального округа. Высокий снежный покров, по словам синоптика, сохраняется в Сибири, за исключением Республики Алтай. В Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах высота сугробов доходит до метра, немало снега остается в Красноярском и Хабаровском краях, Якутии, Магаданской области. В горах Камчатки сохраняется опасность схода лавин — там все еще лежит до 180 сантиметров снега.

