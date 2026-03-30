13:16, 30 марта 2026Авто

Московским водителям разрешили менять шины

Марина Аверкина

Фото: Мария Потокина / Коммерсантъ

Московские водители могут приступать к замене зимних шин на летние, заявила АГН «Москва» ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

По словам синоптика, уже в прошедшие выходные можно было ехать на шиномонтаж с этой целью, поскольку температура воздуха превысила необходимый для смены покрышек порог. «Ночи становятся теплыми с положительной температурой воздуха. Даже если будут выпадать осадки в виде дождя, угрозы возникновения условий для гололедицы у нас не будет. Так что можно было менять и продолжать менять, тем кто не сделал это в прошедшие выходные дни», — подчеркнула Позднякова.

Ранее бывший работник шиномонтажной мастерской рассказал о самых популярных схемах «развода» автовладельцев на ненужные услуги. Чаще всего, по его словам, на эти уловки попадаются владельцы дорогих иномарок, которые редко вникают в технические нюансы, и невнимательные люди. Чтобы не быть обманутым, эксперт рекомендует заранее согласовывать все работы и их стоимость, выбирать сервисы, которые не запрещают наблюдать за процессом, и всегда просить показать выявленный дефект лично.

