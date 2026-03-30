Мужчины и женщины рассказали о главных удивлениях во время секса

Мужчины и женщины рассказали на Reddit о том, что сильнее всего удивило их во время секса. Своими историями они поделились в разделе AskReddit в комментариях под постом пользователя с ником @Gullible-Ant-4465.

Одним из самых популярных стал комментарий мужчины, который рассказал об открытии, сделанном во время орального секса.

Оральный секс от женщины, которой нравится этот процесс. Разница невероятная CommodorDLoveless пользователь Reddit

Другая пользовательница добавила, что ей новые ощущения во время интимной близости подарила повязка на глаза.

Я часто с трудом могу отключить мозг перед сексом. Мой парень посоветовал мне надеть маску для сна, пока он делал мне массаж. И я поняла, что повязка — это не обязательно что-то извращенное. Иногда позволить кому-то делать то, что он хочет, пока ты ничего не видишь, это просто отдых. Это изменило мою жизнь! AngryAriesAllTheTime пользователь Reddit

Еще один мужчина признался, что очень удивился, когда впервые занялся сексом без презерватива.

После того, как я пять лет использовал презерватив, я впервые занялся сексом без него. Тогда мне было около 25. Это подарило мне абсолютно новый уровень существования vizehaleb пользователь Reddit

Ранее пользователи сети рассказали об опыте, который считают самым страшным в жизни. Один мужчина вспомнил о пережитой в 14 лет стрельбе в школе.