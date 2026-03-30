Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
14:27, 30 марта 2026

На часах Путина разглядели необычную деталь

На часах Владимира Путина разглядели надпись «Сделано в России»
Карина Черных
Карина Черных

Кадр: Telegram-канал ЗАРУБИН

На часах президента России Владимира Путина разглядели необычную деталь. Подробностями журналист информационной службы «Вести» Павел Зарубин поделился в личном Telegram-канале, насчитывающем 496 тысяч подписчиков.

На размещенных кадрах видно, что на циферблате часов российского лидера была надпись Made in Russia («Сделано в России»). При этом бренд изделия не называется.

В ноябре 2025 года у министра спорта Михаила Дегтярева заметили часы как у Путина. Дегтярев вышел в свет с часами производства Императорской Петергофской фабрики. Общественный деятель начал носить аналогичную модель часов после заседания Совета по спорту в Самаре, которое проводил Путин, а министр выступал там основным докладчиком.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok