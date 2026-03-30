На часах Путина разглядели необычную деталь

На часах Владимира Путина разглядели надпись «Сделано в России»

На часах президента России Владимира Путина разглядели необычную деталь. Подробностями журналист информационной службы «Вести» Павел Зарубин поделился в личном Telegram-канале, насчитывающем 496 тысяч подписчиков.

На размещенных кадрах видно, что на циферблате часов российского лидера была надпись Made in Russia («Сделано в России»). При этом бренд изделия не называется.

В ноябре 2025 года у министра спорта Михаила Дегтярева заметили часы как у Путина. Дегтярев вышел в свет с часами производства Императорской Петергофской фабрики. Общественный деятель начал носить аналогичную модель часов после заседания Совета по спорту в Самаре, которое проводил Путин, а министр выступал там основным докладчиком.