UnHerd: Запад слишком зависим от импорта сырья, чтобы вести конфликт с РФ

Страны Запада слишком зависимы от поставляемого сырья, чтобы вести прямой конфликт с Россией. Об этом сообщает британское издание UnHerd.

«Запад настолько зависим от импорта сырья, что решительно не в состоянии вести сколь-либо серьезные войны с такими странами, как Иран, Россия или Китай», — говорится в материале.

По информации издания, Иран с помощью блокировки Ормузского пролива и атаки на страны Персидского залива нанес США удар по самому уязвимому месту. Речь идет о зависимости от мировой экономики и мировых финансовых рынков.

Ранее член комиссии национальной безопасности и внешней политики иранского парламента Алаоддин Боруджерди заявил, что парламент Ирана всерьез обсуждает возможность выхода из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Он отметил, что предполагается, что Тегеран перестанет быть членом международного договора и не будет вести ядерную деятельность исключительно в мирных рамках.