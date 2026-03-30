12:24, 30 марта 2026Мир

На Западе высказались о военном конфликте с Россией

UnHerd: Запад слишком зависим от импорта сырья, чтобы вести конфликт с РФ
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: hxdbzxy / Shutterstock / Fotodom

Страны Запада слишком зависимы от поставляемого сырья, чтобы вести прямой конфликт с Россией. Об этом сообщает британское издание UnHerd.

«Запад настолько зависим от импорта сырья, что решительно не в состоянии вести сколь-либо серьезные войны с такими странами, как Иран, Россия или Китай», — говорится в материале.

По информации издания, Иран с помощью блокировки Ормузского пролива и атаки на страны Персидского залива нанес США удар по самому уязвимому месту. Речь идет о зависимости от мировой экономики и мировых финансовых рынков.

Ранее член комиссии национальной безопасности и внешней политики иранского парламента Алаоддин Боруджерди заявил, что парламент Ирана всерьез обсуждает возможность выхода из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Он отметил, что предполагается, что Тегеран перестанет быть членом международного договора и не будет вести ядерную деятельность исключительно в мирных рамках.

    Последние новости

    В Кремле ответили на вопрос о новой мобилизации в России

    Брюки в стиле 70-х вновь стали трендом

    Блогерша попалась в аэропорту Европы с 17 пакетами каннабиса в багаже

    Устранявший конкурентов через СБУ контрабандист отплатил шпионажем в России

    ЦБ высказался о росте цен в России

    Названы неочевидные причины вздутия живота

    Сильный шок пережил игрок в русскую рулетку

    Россиянин приехал на разборку с ружьем и устроил бойню

    Лондон прокомментировал выявление британского шпиона в Москве

    Названо главное препятствие для возвращения принца Гарри в королевскую семью

    Все новости
