Белый дом рассказал о работе над потрясающей для США сделкой

NYT: Белый дом, НАТО и Гренландия работают над потрясающей для США сделкой

Вашингтон, Североатлантический альянс и Гренландия вместе работают над «потрясающим для США» соглашением. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

«Белый дом заявил (...), что работает с Гренландией и НАТО над соглашением, которое будет "потрясающим для США"», — передает газета.

При этом представители американской администрации не предоставили детали возможной сделки.

5 марта заместитель главы Пентагона по политическим делам Элбридж Колби сообщил, что США ведут работу над установлением контроля над Гренландией.

В марте 2025 года президент России Владимир Путин заявил, что планы США по присоединению Гренландии существуют давно, и их не следует считать экстравагантными.

