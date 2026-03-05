Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:25, 5 марта 2026Мир

Пентагон сообщил о работе над установлением контроля США в Гренландии

Колби: США ведут работу по установлению контроля над Гренландией
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Marko Djurica / Reuters

Соединенные Штаты сейчас работают над установлением контроля над Гренландией. Об этом в рамках круглого стола заявил заместитель главы Пентагона по политическим делам Элбридж Колби.

В настоящий момент, по словам чиновника, происходит процесс, который направлен на решение данной проблемы. «Думаю, у нас есть основания для оптимизма, что это закончится успешно», — объяснил представитель Пентагона.

Ранее Дональд Трамп дал в цифрах характеристику американо-израильской военной операции в Иране. По его словам, боевые действия идут на «15 из 10». «У нас все идет очень хорошо на военном фронте, это мягко сказано», — сказал американский лидер.

В феврале стало известно, что США объявили о военных учениях на Аляске и в Гренландии. Мероприятия должны пройти совместно с Канадой и Данией.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Европа бьет сама по себе». Страну НАТО заподозрили в организации атаки на российский газовоз. Новые подробности атаки на судно

    Трамп обозвал европейцев

    Стали известны мотивы «слишком красивой» 22-летней серийной убийцы

    Найдена вредная функция смартфонов Xiaomi

    Пентагон сообщил о работе над установлением контроля США в Гренландии

    Советники Трампа призвали его срочно «объявить победу» в войне с Ираном

    Россиянам назвали способы защиты своих аккаунтов при утрате номера

    Дмитриев дал совет при остановке поставок газа Россией в Европу

    Трамп оценил военную операцию в Иране

    Израиль потребовал разъяснений от США из-за Ирана

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok