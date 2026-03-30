Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
12:05, 30 марта 2026

Назван наиболее вероятный счет в матче сборной России с Мали

Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Букмекеры назвали наиболее вероятный счет в товарищеском матче между сборными России и Мали по футболу. Об этом сообщает Betonmobile.

По мнению аналитиков, команда Валерия Карпина одержит минимальную победу. На счет 1:0 в пользу сборной России можно поставить с коэффициентом 5,60.

Счет 2:0 в пользу сборной России оценивается коэффициентом 6,20. На то, что обе команды не смогут отличиться, можно поставить с коэффициентом 10,00.

Ранее главный тренер сборной Мали Том Саинтфит рассказал о том, что лидеры команды пропустят товарищеский матч против российской сборной. Встреча пройдет 31 марта в Санкт-Петербурге.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский высказался о пасхальном перемирии

    В Кремле ответили на вопрос о новой мобилизации в России

    В Минобороны сообщили о взятии под контроль еще одного населенного пункта в зоне СВО

    Иран дал ответ США на план из 15 пунктов

    На Западе высказались о военном конфликте с Россией

    Российские войска заняли населенный пункт в зоне СВО

    Зеленский раскрыл «исторические» договоренности по Ближнему Востоку

    Зеленский высказался об участии Украины в разблокировании Ормузского пролива

    Авиабаза под Багдадом подверглась обстрелу

    Ирак ударил по базе США новейшим оружием

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok