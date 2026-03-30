20:06, 30 марта 2026

Названо природное средство от последствий жирной пищи для обмена веществ

Nutrients: Листья перца снижают вызванные жирной пищей нарушения обмена веществ
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Viktorya Telminova / Shutterstock / Fotodom

Экстракт листьев перца может ослаблять нарушения обмена веществ, вызванные жирной пищей. К такому выводу пришли китайские исследователи, которые сравнили его действие с экстрактом шпината и обетихолевой кислотой в эксперименте на мышах. Работа опубликована в Nutrients.

В течение 16 недель животные получали высокожировой рацион, после чего у них развивались ожирение, жировая болезнь печени, инсулинорезистентность и нарушения кишечного барьера. На этом фоне экстракт листьев перца оказался наиболее эффективным: у мышей снижались масса тела, накопление жира в печени и жировой ткани, улучшалась чувствительность к инсулину и уменьшались признаки поражения печени. По ряду показателей он сработал лучше, чем экстракт шпината и препарат сравнения.

Экстракт помогал восстанавливать кишечный барьер, снижал проникновение бактериальных токсинов в кровь, менял состав микробиоты в более благоприятную сторону и нормализовал обмен желчных кислот. Все это сопровождалось более устойчивым метаболическим профилем и уменьшением воспалительных изменений.

Исследователи подчеркивают, что работа проведена на животных, поэтому напрямую переносить результаты на людей пока нельзя.

Ранее ученые выяснили, что хмель улучшает жировой обмен в организме и снижает плохой холестерин.

