Одна страна продолжит оказывать Киеву военную поддержку еще 10 лет

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:12, 30 марта 2026

Зеленский: Украина и Болгария подписали соглашение о безопасности на 10 лет
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Abdul Saboor / Reuters

Украина и Болгария подписали соглашение о безопасности на 10 лет. Об этом сообщает издание «Общественное» в Telegram со ссылкой на слова президента Украины Владимира Зеленского.

«Подписали соглашение о безопасности между нашими странами.(....) Главные пункты, на которые бы я обратил внимание, это продолжение военной поддержки от Болгарии для Украины», — заявил он.

Соглашение также предусматривает совместное производство оружия, включая дроны.

Ранее британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что в Вооруженных силах Украины наблюдается критическая нехватка ракет класса «воздух — воздух», что крайне затрудняет борьбу с российскими беспилотниками.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok