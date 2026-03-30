Одна страна продолжит оказывать Киеву военную поддержку еще 10 лет

Зеленский: Украина и Болгария подписали соглашение о безопасности на 10 лет

Украина и Болгария подписали соглашение о безопасности на 10 лет. Об этом сообщает издание «Общественное» в Telegram со ссылкой на слова президента Украины Владимира Зеленского.

«Подписали соглашение о безопасности между нашими странами.(....) Главные пункты, на которые бы я обратил внимание, это продолжение военной поддержки от Болгарии для Украины», — заявил он.

Соглашение также предусматривает совместное производство оружия, включая дроны.

Ранее британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что в Вооруженных силах Украины наблюдается критическая нехватка ракет класса «воздух — воздух», что крайне затрудняет борьбу с российскими беспилотниками.