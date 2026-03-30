Одну из задержанных на военной базе США российских туристок освободят из-под стражи

Суд в Калифорнии обязал освободить российскую туристку Кристину Малышко

Федеральный суд Южного округа Калифорнии обязал освободить одну из задержанных на военной базе США российских туристок — Кристину Малышко. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные документы.

Уточняется, что в настоящее время Малышко и ее спутница Наталья Дудина находятся под стражей в иммиграционной службе ICE. Суд принял решение, что отзыв условно-досрочного освобождения Малышко является нарушением процесса судопроизводства.

До 1 апреля в суд должен поступить отчет о деле, в котором будет указано, что россиянку освободили. О судьбе Дудиной не сообщается.

В январе россиянки Кристина и Наталья родом из Самары путешествовали по Штатам на автомобиле и свернули с трассы в Сан-Диего в Калифорнии, чтобы найти закусочную. Навигатор построил маршрут через военную базу морской пехоты Camp Pendleton. Девушек арестовали на стоянке с боевой техникой. С тех пор они находятся под стражей, им грозит тюрьма.

