Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
18:21, 30 марта 2026Путешествия

Одну из задержанных на военной базе США российских туристок освободят из-под стражи

Суд в Калифорнии обязал освободить российскую туристку Кристину Малышко
Зарина Дзагоева
Фото: ChameleonsEye / Shutterstock / Fotodom

Федеральный суд Южного округа Калифорнии обязал освободить одну из задержанных на военной базе США российских туристок — Кристину Малышко. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные документы.

Уточняется, что в настоящее время Малышко и ее спутница Наталья Дудина находятся под стражей в иммиграционной службе ICE. Суд принял решение, что отзыв условно-досрочного освобождения Малышко является нарушением процесса судопроизводства.

До 1 апреля в суд должен поступить отчет о деле, в котором будет указано, что россиянку освободили. О судьбе Дудиной не сообщается.

В январе россиянки Кристина и Наталья родом из Самары путешествовали по Штатам на автомобиле и свернули с трассы в Сан-Диего в Калифорнии, чтобы найти закусочную. Навигатор построил маршрут через военную базу морской пехоты Camp Pendleton. Девушек арестовали на стоянке с боевой техникой. С тех пор они находятся под стражей, им грозит тюрьма.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok